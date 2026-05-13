Ce que le prix « Mollie Retailer of the Year Belgium » apporte réellement aux enseignes

(Publireportage) Tout commerçant souhaite savoir ce que les clients pensent réellement de son magasin ou de sa boutique en ligne. Grâce au prix décerné par les consommateurs « Mollie Retailer of the Year Belgium », vous obtenez ces informations directement auprès des consommateurs belges.

Des informations précieuses

Participer, c’est bien plus que simplement tenter de remporter un prix. Vous augmentez votre visibilité, vous mobilisez votre clientèle et vous découvrez comment votre marque est perçue, notamment en matière de service, d’assortiment et d’expérience en magasin. De plus, vous positionnez votre enseigne parmi les meilleurs détaillants de Belgique. Via vos propres canaux de communication — tels que les e-mails, les réseaux sociaux et la communication en magasin —, vous menez une campagne pour inciter le plus grand nombre possible de clients à voter. Ainsi, non seulement vous avez une chance de remporter le titre, mais vous recevez également des informations précieuses pour améliorer encore vos performances.

Le calendrier est le suivant :

Début de la période de vote pour les prix par catégorie : jeudi 21 mai à 12h00

: jeudi 21 mai à 12h00 Fin de la période de vote pour les prix par catégorie : jeudi 13 août à 12 h

: jeudi 13 août à 12 h Annonce des nominés pour les prix par catégorie : jeudi 27 août

: jeudi 27 août Remise des prix par catégorie : jeudi 1er octobre

: jeudi 1er octobre Début de la période de vote pour les prix généraux : jeudi 8 octobre à 12 h

: jeudi 8 octobre à 12 h Fin de la période de vote pour les prix généraux : jeudi 12 novembre à 12h00

: jeudi 12 novembre à 12h00 Remise des prix généraux lors de la RetailDetail Night: jeudi 19 novembre

Vous souhaitez mettre votre marque davantage en avant et découvrir ce que les clients pensent vraiment de votre expérience d’achat ? Inscrivez votre magasin (en ligne) dès aujourd’hui.