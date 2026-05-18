Pourquoi les Galeries Lafayette ferment leur magasin phare à Pékin

La chaîne française de grands magasins de luxe Galeries Lafayette annonce la fermeture de son magasin phare à Pékin. Cette décision ne signifie pas un retrait total du marché chinois, mais plutôt un repositionnement stratégique.

Nouvelle réalité

Le 27 mai, ce sera fini : le magasin phare des Galeries Lafayette, ouvert en 2013, fermera définitivement ses portes, selon un message publié par le détaillant sur le réseau social WeChat. Ce magasin de plus de 30 000 m² avait été conçu pour présenter un large éventail de marques occidentales à une classe moyenne émergente en Chine. À l’époque, le détaillant avait prévu d’ouvrir d’autres magasins de ce type en Chine, mais la pandémie de COVID-19 et l’évolution des préférences des consommateurs ont contrecarré ce projet.

Arthur Lemoine, directeur général des Galeries Lafayette, souligne toutefois que cette fermeture ne signifie pas un retrait complet du marché chinois. « Il s’agit d’une adaptation à l’évolution du marché », a-t-il déclaré. « Nous devons prendre des décisions pour nous adapter à la nouvelle réalité. »

Le magasin est trop grand pour répondre aux nouvelles attentes des clients et sa modernisation nécessiterait des investissements trop importants. Les magasins plus petits de Shanghai et Shenzhen, d’une superficie respective de 10 000 et 3 500 m², resteront quant à eux ouverts. Ils sont mieux adaptés aux conditions actuelles du marché et aux besoins des consommateurs.