Wibra ouvrira sept magasins dans les centres commerciaux Shopping Cora

Wibra prévoit d’ouvrir une vingtaine de magasins supplémentaires en Belgique cette année. Parmi ceux-ci figurent sept nouveaux points de vente situés dans les Shoppings Cora transformés, à Bruxelles et en Wallonie.

« Un marché en forte croissance »

Wibra a débuté l’année 2026 avec 71 magasins en Belgique et souhaite en compter plus de 90 d’ici la fin de l’année. Le détaillant a déjà ouvert cinq nouveaux magasins dans le pays cette année, a déménagé un magasin vers un nouvel emplacement et a rénové son plus grand magasin à Bruxelles. Le discounter annonce désormais l’ouverture de sept nouveaux magasins à Rocourt, Woluwe, La Louvière, Messancy, Châtelineau, Hornu et Anderlecht. Les Shoppings Cora transformés s’inscrivent parfaitement dans la stratégie de croissance de Wibra, grâce à leur excellente accessibilité, leurs vastes surfaces de vente et leur fonction régionale, explique l’entreprise.

« La Belgique reste un marché de croissance important pour Wibra. Grâce à ces nouveaux sites, nous pouvons être encore plus proches de nos clients et poursuivre notre mission : maintenir le budget du ménage abordable pour tous. En même temps, nous estimons important que les emplacements commerciaux solides restent attractifs et dynamiques. En plus des retail parks et des magasins situés en centre-ville, ce projet nous offre également l’opportunité d’être davantage représentés dans les centres commerciaux. Il s’agit d’une étape importante dans notre ambition de poursuivre notre expansion en Belgique et de renforcer notre position dans les grandes villes de Wallonie et de Bruxelles. L’ouverture de ces magasins permettra également la création de dizaines de nouveaux emplois », déclare Claudine Nachtergaele, directrice nationale de Wibra Belgique & France.