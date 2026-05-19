Google lance les « sources préférées » : voici comment sélectionner RetailDetail

Les lecteurs qui recherchent des actualités via Google peuvent désormais indiquer les sources d’information ou les médias qu’ils souhaitent voir apparaître plus souvent dans leurs résultats. Pour suivre de près l’actualité du commerce de détail, vous pouvez également sélectionner RetailDetail.

Facile

Si vous recherchez des actualités via le moteur de recherche Google, vous pouvez désormais sélectionner des « sources préférées », c’est-à-dire des sources d’information qui apparaîtront plus souvent dans vos résultats de recherche. Nous vous expliquons ci-dessous comment sélectionner RetailDetail.

En fait, c’est très simple : via ce lien, vous pouvez ajouter immédiatement RetailDetail comme source préférée. Vous pouvez choisir plusieurs sources, et outre les sources sélectionnées, des articles provenant d’autres sites continueront d’apparaître. Vous pouvez également modifier votre sélection à tout moment.

Ou rendez-vous sur le moteur de recherche Google et cliquez sur le signe « + » à côté de « Actualités en première page ». Sur la page suivante, vous pouvez alors saisir vos sources préférées. Choisissez retaildetail.be dans la liste ou saisissez l’URL dans la barre de recherche, puis actualisez vos résultats de recherche.