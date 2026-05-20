Hema a co-financé son propre rachat

C’est Hema elle-même qui a rendu son rachat possible : la chaîne de grands magasins a accordé un prêt de 60 millions d’euros à Mississippi Ventures, la société d’investissement de la famille Van Eerd, propriétaire de Jumbo. Désormais officiellement « sœurs », Hema et Jumbo continuent de rechercher des synergies.

« Sauvé de la faillite »

Avant le rachat de Hema par la famille Van Eerd, la chaîne a elle-même augmenté sa ligne de crédit auprès de la banque, afin d’accorder ensuite un prêt à l’acquéreur, comme le déduit le Financieele Dagblad à partir des résultats annuels. La famille Van Eerd détenait déjà 50 % des actions et a racheté à la fin de l’année dernière la part restante à la société d’investissement amstellodamoise Parcom.