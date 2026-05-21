Pepco augmente ses ambitions de croissance en Europe occidentale

Le discounter non alimentaire Pepco passe à la vitesse supérieure en Europe occidentale : le détaillant prévoit d’y ouvrir au moins 600 nouveaux magasins entre 2027 et 2030. Son succès en Espagne et en Italie conforte l’entreprise dans ses ambitions.

« Des conditions favorables »

S’appuyant sur la forte rentabilité de ses magasins espagnols et italiens, le groupe Pepco, d’origine polonaise, va accélérer son expansion européenne, a annoncé jeudi la chaîne de magasins discount. Entre 2027 et 2030, le détaillant prévoit d’ouvrir au moins 600 nouveaux magasins sur les marchés d’Europe occidentale existants.

« Les conditions économiques de plus en plus favorables pour les magasins que nous observons en Europe occidentale nous confortent dans notre conviction de poursuivre l’expansion de nos ambitions dans cette région », déclare le PDG Stephan Borchert. Les ouvertures de magasins prévues permettraient de doubler la présence du groupe dans la région. L’entreprise va également lancer un projet pilote avec des magasins en Ukraine. Selon ses propres déclarations, le groupe est en bonne voie pour atteindre son objectif de 250 nouvelles ouvertures de magasins cette année, rapporte Reuters.

Pepco est l’une des chaînes de magasins discount qui connaît la croissance la plus rapide en Europe, avec plus de 4 000 magasins dans 18 pays.