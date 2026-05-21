Nouveau sur retaildetail.be : les innovations

Désormais, découvrez sur retaildetail.be les dernières nouveautés dans les secteurs alimentaire et non alimentaire : des lancements de produits, de nouvelles saveurs et de nouveaux emballages aux systèmes de caisse, en passant par les solutions de sécurité et les technologies pour les magasins.

En un coup d’œil

La nouvelle page « Innovations » du site web retaildetail.be offre un aperçu des innovations récentes et pertinentes pour le secteur de la vente au détail : produits, services, technologies… C’est l’endroit idéal où les détaillants et les acheteurs peuvent découvrir d’un seul coup d’œil les dernières nouveautés des fournisseurs — mises à jour quotidiennement. C’est également une occasion en or pour les fournisseurs de faire connaître leurs innovations au secteur belge de la vente au détail.