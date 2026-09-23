Van Eerd conteste sa condamnation : « Le ministère public a tout gâché »

L’appel interjeté par l’ancien PDG de Jumbo, Frits van Eerd, débute par un vif affrontement entre ses nouveaux avocats et le ministère public. La défense fait valoir que des pièces cruciales font défaut et souhaite élargir considérablement le champ de l’enquête. Van Eerd conteste ainsi sa peine de deux ans de prison.

« Annuler intégralement le jugement »

Lors d’une audience préliminaire en appel mardi, les nouveaux avocats de Van Eerd ont vivement critiqué le ministère public. En août 2025, le tribunal avait condamné l’ancien PDG de Jumbo à deux ans de prison pour corruption non officielle, faux en écriture et blanchiment d’argent, mais son avocat qualifie le dossier pénal de « véritable pagaille ».