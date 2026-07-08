Le groupe britannique de supermarchés Tesco pourrait quitter le continent européen : le distributeur alimentaire étudie actuellement les différentes options concernant ses activités en République tchèque, en Hongrie et en Slovaquie afin de se concentrer sur son marché national.

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Tesco envisage de céder ses activités en Europe centrale afin de se concentrer sur ses activités principales au Royaume-Uni et en Irlande, rapporte le journal Financial Times en s’appuyant sur des sources anonymes proches du dossier. La chaîne de supermarchés travaille avec des banquiers pour étudier les options concernant ses activités en République tchèque, en Hongrie et en Slovaquie. Ce sont les seuls pays hors de son marché national où le groupe est encore présent, après s’être séparé de ses activités en Corée du Sud, en Thaïlande et en Malaisie il y a plus de dix ans.

Il s’agit en tout état de cause d’une activité limitée pour Tesco : le distributeur exploite 561 magasins dans les pays concernés, qui génèrent ensemble un chiffre d’affaires de 4,49 milliards de livres sterling (5,26 milliards d’euros). Au cours de l’exercice 2025-2026, cette division a contribué à hauteur d’environ 4 % au bénéfice du groupe. Le distributeur refuse de confirmer ces rumeurs : « Nous ne commentons jamais les rumeurs ni les spéculations », a déclaré un porte-parole.