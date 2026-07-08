Comment Monoprix entend réinventer le magasin de proximité urbain

Le groupe français de distribution Casino procède à une cure de jouvence de son enseigne de proximité Monoprix. À Aix-en-Provence, le distributeur dévoile une identité de marque rafraîchie, avec de nouveaux concepts dans les domaines de la beauté et de la restauration.

Un repère fort

La transformation de Monoprix s’inscrit dans le cadre de « Renouveau 2030 », le plan stratégique du groupe Casino, qui, après s’être séparé de ses activités déficitaires d’hypermarchés et de supermarchés, souhaite se concentrer sur les magasins de proximité et les magasins urbains. Dans cette nouvelle stratégie, le concept Monoprix joue un rôle clé. Le magasin Monoprix d’Aix-en-Provence Mirabeau est l’un des premiers exemples de cette transformation.