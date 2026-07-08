La viande cultivée de Mosa Meat cherche à s’étendre hors d’Europe

Mosa Meat, pionnier de la viande cultivée, reçoit 875 000 euros du fonds public néerlandais Invest International afin de préparer son expansion internationale. Le producteur de Maastricht souhaite ainsi conquérir de nouveaux marchés, notamment Singapour, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada et les États-Unis.

En dehors de l’Union européenne

« Mosa Meat a désormais fait ses preuves sur le plan technologique. Le défi ne consiste plus à savoir si c’est possible, mais comment l’entreprise peut accéder aux marchés internationaux, se conformer aux réglementations, toucher les consommateurs et augmenter sa production. Invest International l’aide dans cette démarche », explique Jeroen Plag, directeur des investissements chez Invest International.