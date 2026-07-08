[En images] Des centaines de clients à l’ouverture de l’Albert Heijn de Haacht

Mercredi matin, à Haacht, Albert Heijn a inauguré un nouveau supermarché devant un public nombreux : avec cette deuxième ouverture de l’année, le distributeur compte désormais 88 magasins en Belgique.

« Une étape importante dans la poursuite de notre croissance en Flandre »

Le nouveau magasin de Haacht dispose d’une surface de vente de 1 400 m², est équipé de trois caisses avec personnel et de onze points de paiement dans la zone de caisse en libre-service, et emploie une quarantaine de collaborateurs. Il est géré par notre partenaire franchisé de longue date, Peeters-Govers, qui ouvre ainsi son dix-huitième magasin.

« Le Brabant flamand est une région où nous souhaitons vivement nous développer. Pour de nombreux clients de la région, faire ses courses chez Albert Heijn impliquait jusqu’à présent souvent un déplacement supplémentaire. Avec ce magasin à Haacht, nous nous rapprochons d’eux. Ce magasin constitue un complément remarquable et solide à notre réseau et une étape importante dans la poursuite de notre croissance en Flandre », déclare Raf Van den Heuvel, directeur général d’Albert Heijn Belgique.