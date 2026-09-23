Une fusion donne naissance à un groupe spécialisé dans la pizza d’un milliard d’euros

European Pizza Group, propriétaire des marques de pizzas Wagner et Buitoni, va fusionner avec le fabricant britannique de pizzas Crosta Mollica. Ensemble, ils formeront un groupe dont le chiffre d’affaires s’élèvera à 1 milliard d’euros.

Des entreprises complémentaires

Le groupe issu de la fusion, qui, selon ses propres dires, deviendra l’une des plus grandes entreprises de pizzas d’Europe, continuera à exploiter Crosta Mollica et European Pizza Group comme des entités indépendantes. Aucun changement n’est prévu à court terme dans le modèle économique des deux entreprises, qui s’avèrent très complémentaires. David Milner, actuellement président de Crosta Mollica, deviendra PDG du groupe issu de la fusion. Tom Sirett restera PDG de Crosta Mollica, tandis que Matthias Casanova conservera son poste de PDG d’European Pizza Group.