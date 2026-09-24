Vincent Kompany, l’entraîneur du Bayern de Munich, devient ambassadeur de Foodmaker

Foodmaker, le fabricant belge de repas sains et frais, conclut un partenariat avec Vincent Kompany. L’entraîneur du FC Bayern de Munich devient l’ambassadeur de la marque, qui nourrit de grandes ambitions de croissance en Europe.

L’Allemagne, marché de croissance

Concrètement, Foodmaker et Vincent Kompany concluent un partenariat réciproque : Foodmaker devient le sponsor principal du BX Brussels, le club de football fondé en 2013 par l’ancien Diable Rouge dans le cadre d’un projet social, tandis que Kompany devient ambassadeur de la marque. La notoriété internationale de l’entraîneur viendra renforcer les ambitions internationales de Foodmaker.

Les plats de l’entreprise belge sont d’ores et déjà disponibles chez Delhaize en Belgique et au Luxembourg, chez Jumbo aux Pays-Bas, chez Monoprix et Franprix en France, chez Billa en Autriche et chez REWE en Allemagne. Par ailleurs, Foodmaker compte 23 cafés en propre, dont deux à Paris. L’entreprise souhaite également développer ce réseau à l’international, l’Allemagne figurant parmi les futurs marchés de croissance potentiels. Aujourd’hui, l’entreprise produit quotidiennement jusqu’à 150 000 repas frais dans ses propres cuisines, avec une capacité pouvant atteindre 300 000 repas.

Déploiement européen

« Foodmaker permet à tout le monde de manger sainement, sans que cela ne prenne beaucoup de temps ni ne coûte une fortune. Nous souhaitons désormais déployer cette idée à grande échelle dans toute l’Europe, en commençant par l’Allemagne, où Foodmaker s’est forgé une excellente réputation ces dernières années », explique Vincent Kompany.

Depuis ses débuts, Foodmaker collabore avec des sportifs et des équipes de haut niveau, parmi lesquels Kim Clijsters, Tia Hellebaut, Tom Boonen, Kjeld Nuis, le Club de Bruges, le RSC Anderlecht et l’équipe cycliste Alpecin-Premier Tech avec Mathieu van der Poel. Le fondateur, Lieven Vanlommel, souhaite rendre l’alimentation saine aussi accessible et facile à consommer que la restauration rapide. Il vient de publier sa vision dans le livre « Zonder Filter » et viendra également présenter son projet en tant qu’intervenant lors de la RetailDetail Night, le 19 novembre à Bruxelles. Vous pouvez d’ores et déjà réserver vos tables et vos billets en cliquant sur le bouton ci-dessous.