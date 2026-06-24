[Étude] Les caisses en libre-service entraînent une augmentation considérable des pertes

Les caisses en libre-service entraînent une augmentation significative des pertes. C’est ce que révèle la plus grande étude jamais menée sur ce phénomène. Cette étude apporte toutefois des nuances importantes au débat. De plus, le libre-service est désormais incontournable : plus de la moitié des transactions s’effectuent déjà via ce système.

Des pertes structurelles…

Dans les magasins équipés de caisses en libre-service, 54 % des transactions en moyenne sont effectuées via ce système, ce qui représente pas moins de 41 % du chiffre d’affaires. Cette différence en dit long : le libre-service traite principalement les petits paniers, tandis que les achats plus importants passent plus souvent par les caisses traditionnelles. C’est précisément cette fréquence élevée de transactions qui rend la technologie vulnérable. Les nombreuses petites erreurs s’accumulent.