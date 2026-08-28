[Filet Pur] Chaises musicales dans le pigeonnier

Alors que les poireaux dépérissent, que le foodretail s’infantilise et que le Péril Jaune fait preuve d’audace, Filet Pur teste la capacité de l’intelligence artificielle à transformer la corvée des courses hebdomadaire en une expérience unique. Et que croyez-vous ?

Ricanements

Nous revoilà ! Mais quel été ! Des pommes de terre qui se ratatinent dans les champs, des vaches qui ne donnent plus que la moitié du lait habituel, des poules qui toment mortes dans leurs poulaillers… Mais le fait que nous devrons nous contenter de légumes hideusement difformes cet automne est encore le cadet de nos soucis. Constat angoissant : notre système alimentaire n’est absolument pas prêt à affronter le changement climatique, alors même qu’il en est l’un des principaux moteurs. Oui, c’est compliqué, mais c’est surtout urgent. Même si de nombreux décideurs politiques continuent à faire avec constance ce qu’ils font de mieux : repousser les problèmes à plus tard.