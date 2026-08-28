Des mesures d’économie font reculer la part de marché d’Aldi Süd

Une politique d’économies rigoureuse menée par le discounter Aldi Süd entraîne une baisse de ses parts de marché dans la plupart des pays où l’entreprise est présente. Selon ses détracteurs, le distributeur perd de vue ses clients.

Des magasins en désordre

Une politique fortement axée sur l’efficacité, dans le cadre de laquelle Aldi Süd a réduit son assortiment ces dernières années, rationalisé son offre de produits de marque et simplifié ses processus, entraîne une perte de parts de marché dans la plupart de ses onze filiales nationales, rapporte le magazine spécialisé allemand Lebensmittel Zeitung. C’est notamment au Royaume-Uni, en Irlande, en Suisse et sur son marché d’origine, l’Allemagne, qu’Aldi Süd perd du terrain, tandis que son rival Lidl a le vent en poupe.

Si les économies réalisées améliorent certes la rentabilité, le détaillant ne s’attendait pas à cette baisse de part de marché, affirment des initiés au magazine. L’un des points sensibles semble être le fait que le discounter ait également réduit ses effectifs dans le service des ventes. De plus en plus de témoignages, tant en Allemagne qu’à l’étranger, font état d’un désordre croissant dans les magasins. « J’ai l’impression qu’il n’y a plus personne au sein de la direction qui défende les intérêts des clients », a déclaré un ancien cadre supérieur au magazine.