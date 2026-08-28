[Analyse] L’offensive de charme menée par les supermarchés belges pour gagner les faveurs des jeunes familles

À l’approche de la rentrée scolaire, les chaînes de supermarchés belges multiplient, comme chaque année, les offres et promotions destinées aux familles avec de jeunes enfants : des baisses de prix et des recettes économiques aux opérations de fidélité et au pain à prix réduit.

Offres « rentrée scolaire »

Dans la guerre de la concurrence entre les chaînes de supermarchés en Belgique, un automne animé s’annonce une nouvelle fois. Chaque année, la période de la « rentrée scolaire » marque également le début d’une surenchère pour séduire le segment de clientèle très convoité que constituent les familles avec de jeunes enfants. Non seulement avec des baisses de prix ou des promotions « gratuites », mais aussi avec des offres un peu plus créatives.