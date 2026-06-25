Foodmaker double sa capacité de production grâce à son nouveau siège social à Westerlo

Foodmaker inaugure aujourd’hui à Westerlo un nouveau siège social qui regroupe la production, les bureaux et l’espace dédié à l’expérience client sur un même site. D’ici la fin de l’année, le fabricant prévoit de faire passer sa capacité journalière de 150 000 à 300 000 repas.

Déploiement européen

Le nouveau complexe regroupe une boulangerie, un Foodmaker Café, des bureaux et une cuisine de 30 000 mètres carrés, répartis sur deux étages. Foodmaker compare cette superficie à environ quatre terrains de football. Cette extension fait suite à l’acquisition du site adjacent à l’établissement existant de Westerlo. La superficie totale du site passe ainsi de 33 000 à 55 000 mètres carrés.