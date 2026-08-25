Holie’s en France, XXL Nutrition chez Delhaize : les marques alimentaires néerlandaises s’étendent

Des marques alimentaires néerlandaises innovantes franchissent la frontière : XXL Nutrition se voit attribuer une place permanente au sein du réseau de fournisseurs de Delhaize, tandis que la marque de céréales pour le petit-déjeuner Holie’s renforce sa position en Belgique et étend sa présence à des milliers de magasins français via Carrefour.

Fournisseur officiel

Pour XXL Nutrition, un nouvel accord avec Delhaize ouvre la voie à une plus grande part du marché belge. La chaîne a reconnu la marque de nutrition sportive originaire du Brabant-Septentrional comme fournisseur attitré, ce qui lui permet d’approcher plus facilement les franchisés. Une sélection d’en-cas riches en protéines, de barres protéinées et de compléments alimentaires est déjà disponible dans certains magasins.