Trop chaud pour travailler : Just Eat Takeaway.com laisse ses livreurs rester chez eux

Just Eat Takeaway.com suspend temporairement ses livraisons cette semaine en raison de la canicule exceptionnelle. Du moins, cela concerne les livreurs employés directement par l’entreprise, reconnaissables à leur tenue orange. En Belgique, les livraisons reprendront dimanche ; aux Pays-Bas, Thuisbezorgd attend les prévisions météorologiques.

« Il n’est plus prudent de circuler »

« Avec des températures de 35 degrés et plus, il n’est plus prudent pour les coursiers de circuler », explique Siska De Lombaerde, directrice nationale de Takeaway.com Belux. Cette décision fait suite à l’annonce d’une alerte orange canicule en Belgique et aux Pays-Bas. Just Eat Takeaway.com affirme qu’en tant qu’employeur, l’entreprise ne peut garantir des conditions de travail sûres à de telles températures.

« En tant qu’employeur, il est de notre responsabilité de garantir de bonnes conditions de travail à nos livreurs. Or, nous ne pouvons pas les garantir avec cette chaleur accablante. Nous suspendons donc toutes nos activités jusqu’à ce que les températures redeviennent supportables. Les livreurs seront toutefois rémunérés pour ces jours-là », précise De Lombaerde.

Les livraisons se poursuivent

Les livraisons peuvent toutefois se poursuivre normalement : les restaurants qui assurent eux-mêmes leurs livraisons peuvent continuer à le faire. La décision ne concerne que le service de livraison interne. Le site web et l’application restent également opérationnels. Les consommateurs peuvent donc toujours commander des repas auprès des restaurants présents sur la plateforme.

Le retrait en magasin reste également possible. Selon De Lombaerde, les habitudes de commande évoluent en effet en raison de la chaleur : « On constate aujourd’hui une nette augmentation des commandes de plats frais, comme par exemple les sushis, les poké bowls et les salades. »

À partir de dimanche, les températures en Belgique devraient à nouveau baisser pour s’établir autour de 27 degrés. L’entreprise prévoit alors de remettre ses livreurs à vélo en service. Aux Pays-Bas, Thuisbezorgd attend l’avis du KNMI : dès que l’alerte orange sera levée, les livraisons reprendront dès que possible.