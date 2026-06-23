Le chef du café de JDE Peet’s devient PDG de Heineken

Heineken propose la candidature de Rafael « Rafa » Oliveira au poste de PDG et de président du conseil d’administration. Ce nouveau dirigeant vient du géant du café et du thé JDE Peet’s, ce qui marque donc une rupture avec la longue tradition de nomination de candidats internes au sein du géant brassicole.

Expérience chez JDE Peet’s et Kraft Heinz

Oliveira a pris ses fonctions de PDG de JDE Peet’s en novembre 2024. C’est sous sa direction que l’accord d’acquisition de Keurig Dr Pepper a été conclu. L’objectif est désormais de regrouper toutes les activités liées au café au sein d’une nouvelle société cotée en bourse, dont Oliveira devait initialement prendre la tête. Il a toutefois choisi de rejoindre Heineken.

Avant son passage chez JDE Peet’s, Oliveira a travaillé pendant dix ans chez Kraft Heinz, où il a gravi les échelons jusqu’au poste de président des marchés internationaux. À ce titre, il était responsable d’un portefeuille de plus de 7 milliards de dollars en Europe, en Afrique, en Asie-Pacifique et en Amérique latine. Auparavant, il avait également travaillé chez la banque d’affaires Goldman Sachs.

Premier dirigeant non européen

Le dirigeant brésilien devrait prendre ses fonctions le 1er octobre 2026, à condition que les actionnaires approuvent sa nomination lors d’une assemblée générale extraordinaire prévue le 5 août 2026. Cela ne devrait pas poser de problème, car les principaux actionnaires ont déjà explicitement demandé qu’un candidat externe soit nommé au poste de président du conseil d’administration.

Oliveira deviendra par ailleurs le premier non-Européen à la tête de Heineken en 87 ans d’histoire boursière du groupe. Son prédécesseur, Dolf van den Brink, travaillait déjà depuis plus de vingt ans chez Heineken avant de devenir PDG en 2020. Son départ, annoncé en janvier et effectif depuis fin mai, a donné lieu à une recherche de successeur qui a duré plusieurs mois.

« Un dirigeant visionnaire »

Heineken souligne que l’expérience internationale de Oliveira dans le secteur des biens de consommation, sa connaissance des marchés financiers et son expertise en matière de transformations complexes correspondent parfaitement aux défis auxquels est confronté le brasseur. Le président du conseil de surveillance, Peter Wennink, le décrit comme « un dirigeant dynamique et visionnaire, doté d’un parcours exceptionnel » et met en avant sa capacité à traduire la stratégie en priorités claires et en une mise en œuvre rigoureuse.

Charlene de Carvalho-Heineken, actionnaire majoritaire et héritière de la famille Heineken, soutient également cette nomination. Selon elle, Oliveira possède la vision stratégique, les qualités de leadership et la capacité d’exécution nécessaires pour mener Heineken vers sa prochaine étape.