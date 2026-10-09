Le pâtissier Wittamer reçoit 3,8 millions d’euros de capitaux frais pour son redressement et son expansion

Les propriétaires de la pâtisserie bruxelloise Wittamer injectent 3,8 millions d’euros dans l’entreprise. Grâce à ces nouveaux capitaux, le fournisseur officiel de la Cour souhaite redresser son bilan, ouvrir de nouvelles boutiques et construire un nouvel atelier de production.

Deux nouvelles boutiques

Wittamer bénéficie d’une nouvelle injection de capitaux de la part de ses actionnaires Jean-Claude Marian et Carlos De Meester, rapporte De Tijd. Cet investissement intervient à un moment crucial : le pâtissier a clôturé l’année 2025 avec une baisse de chiffre d’affaires de 11 %, des fonds propres négatifs de 1 million d’euros et plus d’un million d’euros de pertes reportées.

Cette augmentation de capital ne vise pas seulement à remédier à cet héritage financier. Wittamer souhaite également renouer avec la croissance. Le PDG Laurent Baert (un ancien de Carrefour) travaille à la refonte de la gamme de produits, au renforcement du positionnement de la marque et à l’élargissement de la clientèle. Selon l’entreprise, les premiers signes indiquent une reprise : au cours du troisième trimestre écoulé, le chiffre d’affaires avait déjà progressé de 19 %.

Wittamer compte actuellement trois magasins en Belgique, mais deux autres vont s’ajouter à Waterloo et à Etterbeek. Par ailleurs, l’entreprise investit 1,5 million d’euros dans un nouvel atelier de production de 1 800 mètres carrés à Evere, à proximité du siège de l’OTAN. Ce nouveau complexe doit soutenir la poursuite de l’expansion, y compris à l’étranger. Au Japon, par exemple, 23 points de vente portent déjà le nom de Wittamer.