L’accord entre McCormick et Unilever se précise : feu vert des États-Unis, il ne reste plus que le Royaume-Uni

Aux États-Unis, McCormick a franchi une étape importante dans le cadre du projet d’acquisition des activités alimentaires d’Unilever. La transaction n’est toutefois pas encore définitivement conclue, car l’autorité britannique de la concurrence poursuit son examen de l’opération.

L’examen britannique se poursuit

Le 5 octobre, la Commission fédérale du commerce (FTC) américaine a mis fin de manière anticipée au délai d’examen antitrust prévu par la loi Hart-Scott-Rodino. Une telle clôture anticipée intervient lorsque les autorités de contrôle estiment qu’une opération n’est pas susceptible de restreindre de manière significative la concurrence. McCormick et Unilever franchissent ainsi une nouvelle étape vers le regroupement de leurs portefeuilles de sauces, d’assaisonnements et d’épices.