Colruyt va-t-il acquérir 18 supermarchés Carrefour en Belgique en échange de Codifrance ?

On ne dispose d’aucune information concernant la vente éventuelle de Codifrance, l’activité de vente en gros de Colruyt en France, à Carrefour, mais selon une lettre d’information française, 18 magasins Carrefour en Belgique changeraient également de propriétaire. Le distributeur dément cette information.

Inquiétude

Ce matin, Colruyt Group a confirmé une rumeur qui circulait depuis plus d’une semaine : le distributeur belge mène des négociations exclusives avec Carrefour concernant la vente de Codifrance, un grossiste qui approvisionne quelque 3 000 magasins de proximité et qui constitue la dernière activité restante de Colruyt en France.