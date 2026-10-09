Un conflit tarifaire avec Coca-Cola entraîne des rayons vides chez Aldi Allemagne

Chez Aldi en Allemagne, les stocks de Coca-Cola sont en train de s’épuiser dans plusieurs magasins. Le discounter a temporairement suspendu ses commandes à la suite d’une nouvelle hausse des prix.

Comme d’habitude

Coca-Cola a augmenté ses prix de vente en Allemagne d’environ 3,5 % en moyenne à compter du 1er septembre. Netto et Lidl ont déjà appliqué cette hausse, rapporte le Lebensmittel Zeitung, mais Aldi vend encore ses stocks restants à 1,59 euro. Actuellement, les livraisons à Aldi sont toutefois suspendues, car les deux parties négocient encore les nouvelles conditions.