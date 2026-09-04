« Les fabricants de conserves de poisson omettent des informations essentielles »

Alors que la surpêche devient un problème urgent, les conserves de poisson vendues dans les supermarchés belges et néerlandais n’offrent pas suffisamment de transparence quant à leur origine. « Le secteur de la pêche ressemble à un Far West », déclare Bart van Olphen, fondateur de la marque Fish Tales.

Des informations essentielles font défaut

71 % des conserves de poisson vendues dans les supermarchés belges et néerlandais ne comportent pas d’informations essentielles sur l’espèce de poisson, la méthode de pêche ou la zone de pêche. C’est ce qui ressort d’une étude menée par le Future of Food Institute, à la demande de la marque de poisson durable Fish Tales.