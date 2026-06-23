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Écrit par Pauline Neerman
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Les salariés de FrieslandCampina se mettent en grève

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Food23 juin, 2026

L’agitation règne dans le secteur laitier néerlandais : les salariés de FrieslandCampina à Meppel et Leeuwarden se mettent en grève cette semaine, après l’échec des négociations entre le syndicat FNV et l’organisation patronale du secteur.

Conflit en cours

Le FNV s’attend à ce que plus d’une centaine de salariés de l’usine laitière de Meppel et plus de deux cents à Leeuwarden participent à ces grèves de 48 heures. Ce n’est pas la première fois que ces grèves ont lieu ; elles s’inscrivent dans le cadre d’un conflit sectoriel portant sur la convention collective. Le syndicat a expressément choisi de faire pression sur FrieslandCampina, car le groupe est considéré comme le plus grand employeur de l’industrie laitière néerlandaise.

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