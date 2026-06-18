L’essor des aliments fonctionnels : effet de mode ou tendance durable ?

Des champignons dans votre matcha latte, un bol d’açaï au petit-déjeuner et du skyr enrichi en protéines : aujourd’hui, pour être à la mode, il faut manger de manière consciente. L’alimentation fonctionnelle, en particulier, est une tendance en plein essor : « La nourriture doit faire plus que simplement rassasier ». Entretien avec Steven Beyers (Fungtional) et Margaux Bonte (Holy Berry) sur l’essor des adaptogènes, de l’açaï et l’avenir de l’alimentation fonctionnelle.

« Chaque bar à café du Cap »

L’alimentation fonctionnelle – ces produits qui ne se contentent pas de nourrir, mais qui revendiquent également un effet spécifique sur la santé – n’est plus un marché de niche. En Belgique, le secteur connaît une croissance de 6 à 8 % par an, selon le segment, tandis que la croissance dans des pays comme les États-Unis, l’Afrique du Sud et l’Australie est déjà bien plus avancée.