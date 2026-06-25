Louis Delhaize fait son retour à l’aéroport de Bruxelles

Louis Delhaize ouvre à nouveau un magasin à l’aéroport de Bruxelles. La chaîne de supermarchés s’installe dans un nouvel espace de 390 mètres carrés situé dans le hall des arrivées, en face de Quick. La marque, aujourd’hui détenue par Delhaize, fait ainsi son retour à l’aéroport après près de deux ans d’absence.

« Une ville dans la ville »

Le nouveau magasin s’adresse aux quelque 100 000 voyageurs, visiteurs et employés de l’aéroport qui fréquentent quotidiennement l’aéroport. Le supermarché souhaite donc y proposer un assortiment rapide, frais et suffisamment varié pour répondre aux besoins divers et variés d’un aéroport.

Les clients y trouveront des produits frais, des solutions de repas à emporter, un rayon boulangerie, un bar à salades, des en-cas chauds et des jus de fruits fraîchement pressés. Pour les voyageurs internationaux, Louis Delhaize met également en avant des spécialités belges, notamment du chocolat, des biscuits, des confiseries et de la bière. Par ailleurs, le magasin fait office de point de service, proposant notamment des chèques-cadeaux en libre-service.

« Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir à nouveau Louis Delhaize à Brussels Airport », déclare Sylvie Van den Eynde, chief passenger aviation officer de Brussels Airport. « Cela représente bien plus qu’une simple réouverture d’un supermarché. L’aéroport est une véritable ville dans la ville, où l’offre commerciale joue également un rôle essentiel. »

De retour après sa fermeture en 2024

Louis Delhaize avait fermé son précédent magasin à l’aéroport en août 2024 en raison de travaux structurels de grande envergure. « La réouverture de Louis Delhaize à Brussels Airport marque une véritable étape importante, tant pour la marque que pour Delfood », déclare Delphine De Noyette, directrice générale de Delfood.

Pour Louis Delhaize, cette ouverture s’inscrit dans une ambition plus large visant à renforcer sa présence dans les lieux très fréquentés par les voyageurs. Le magasin sera ouvert sept jours sur sept, de 6 h à 22 h. Ces horaires d’ouverture étendus doivent s’adapter aux flux de voyageurs tout au long de la journée, des vols matinaux aux arrivées tardives.