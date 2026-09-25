Nouveau bénéfice record pour la branche internationale de Lidl

Les activités internationales de Lidl ont de nouveau enregistré une forte croissance de leur chiffre d’affaires et de leurs bénéfices au cours du dernier exercice. Le discounter semble bien maîtriser la hausse des coûts.

Malgré une baisse de la marge brute

Au cours de l’exercice 2025/26, qui s’est achevé le 28 février, les activités internationales de Lidl ont progressé de 8,34 % pour atteindre un chiffre d’affaires de 102,6 milliards d’euros. L’EBIT est passé de 4 à 4,4 milliards d’euros et le bénéfice net de 2,3 à 2,7 milliards d’euros. C’est ce qui ressort des chiffres qui viennent d’être publiés par la Lidl Stiftung, la holding qui chapeaute les activités internationales de la chaîne de magasins discount et qui représente environ 70 % du chiffre d’affaires total du distributeur, qui s’élève à 140,2 milliards d’euros. En effet, de grands pays comme l’Allemagne et la France ne figurent pas dans ces chiffres.