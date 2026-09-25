Lidl Pays-Bas place la barre plus haut en matière de produits bio d’ici 2030

Aux Pays-Bas, Lidl souhaite augmenter considérablement la part des produits biologiques dans les catégories de produits frais. D’ici 2030, 12 % du volume vendu de pommes de terre, de fruits et de légumes devra être certifié biologique. Pour les produits laitiers liquides frais de sa marque propre, le discounter vise les 10 %.

Accroître la demande en produits bio

Ces nouveaux objectifs doivent permettre à Lidl de gagner en envergure dans le domaine de l’alimentation biologique. La chaîne de supermarchés opte délibérément pour des catégories générant d’importants volumes de vente, afin qu’une part plus importante de produits biologiques ait également un impact sur les débouchés des agriculteurs et des producteurs. « Nous ne voulons pas seulement proposer des produits biologiques, mais les intégrer véritablement dans le panier d’achats quotidien », explique Imre ter Hedde, spécialiste du développement durable. « En fixant des objectifs pour des catégories importantes telles que les fruits et légumes et les produits laitiers liquides, nous visons un impact mesurable. Nous proposons à nos clients des produits bio abordables tout en offrant une perspective à long terme à nos agriculteurs et producteurs. »