Une augmentation de capital enrichit les sauces allégées de Jasper’s

Jasper’s souhaite se faire une place parmi les grands noms du secteur des sauces. La jeune marque belge lève 400 000 euros, signe un contrat national avec Delhaize et prépare son expansion en Belgique et à l’étranger.

Prêts à passer à la vitesse supérieure

Il y a cinq ans, Jasper Caerels et Guillaume Gauquie ont commencé à expérimenter des alternatives plus saines aux sauces de table classiques. Avec Jasper’s, ils misent sur la mayonnaise, le ketchup et d’autres sauces froides, mais avec moins de calories. Les produits sont également végétaliens, sans gluten et sans lactose.