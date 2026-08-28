Unilever met en vente la marque britannique de moutarde Colman’s

Unilever cherche un repreneur pour Colman’s, l’une des marques de moutarde les plus connues du Royaume-Uni. En procédant à cette vente, le groupe souhaite anticiper d’éventuelles objections des autorités de la concurrence concernant son projet de fusion avec l’entreprise américaine McCormick.

Anticiper les objections des autorités de concurrence

L’accord entre Unilever et McCormick en est la cause directe : Unilever va prochainement regrouper ses activités alimentaires, avec des marques telles que Knorr et Hellmann’s, au sein d’une société issue de la fusion avec le fabricant américain de sauces et d’assaisonnements. Or, McCormick détient déjà French’s, une marque de moutarde très présente à l’international. Selon Unilever, le fait d’intégrer également Colman’s au sein du même groupe pourrait amener la nouvelle entité à se heurter à des objections de la part des autorités de contrôle.