Waste Warriors s’en prend aux normes de poids des supermarchés : « Un dixième de la récolte reste invendue »

Selon Waste Warriors, des exigences strictes en matière de poids et d’aspect rendent chaque année près de 120 millions de kilos de fruits et légumes flamands invendables. L’organisation appelle les chaînes de supermarchés à assouplir leurs normes et lance une pétition qui doit recueillir au moins 10 000 signatures.

Pétition adressée aux supermarchés

Les supermarchés doivent offrir aux consommateurs davantage de choix en matière de taille et d’aspect des fruits et légumes. C’est ce qu’estime Waste Warriors, qui a adressé lundi une lettre ouverte aux grandes chaînes de supermarchés belges. L’organisation souhaite mettre fin aux normes de poids fixes qui, selon cette association de lutte contre le gaspillage, empêchent une quantité considérable de produits parfaitement comestibles d’être mis en rayon.

Ainsi, selon les normes en vigueur, une citrouille doit peser au moins 400 grammes, tandis qu’une patate douce ne doit pas dépasser 800 grammes. Waste Warriors a également constaté que, chez sept des dix grandes chaînes de supermarchés belges étudiées, le brocoli pèse généralement exactement 500 grammes. Les exemplaires plus gros sont donc coupés, ce qui entraîne la perte de parties comestibles.

« Lorsque nous discutons avec les supermarchés et les marchés aux enchères, on nous répète sans cesse le même argument : “le consommateur ne veut pas acheter de produits hors normes” », explique le fondateur Thomas Schiltz. Waste Warriors associe donc cet appel à une pétition : « Nous voulons montrer noir sur blanc aux supermarchés qu’au moins 10 000 personnes seraient prêtes à acheter une petite citrouille ou une patate douce géante. »

40 % de pertes pour les patates douces

Waste Warriors se réfère à une étude de l’université de Gand réalisée à la demande du département flamand de l’Agriculture et de la Pêche. Il en ressort que les agriculteurs flamands signalent en moyenne 10,2 % de pertes à la vente dues aux exigences de qualité esthétique. Selon l’organisation, cela représente au total près de 120 millions de kilos de fruits et légumes pour les principales cultures étudiées. Les patates douces détiennent la palme certaines saisons : jusqu’à 40 % d’entre elles n’atteignent pas les rayons des magasins.

Les conditions météorologiques extrêmes aggravent le problème, affirme Schiltz. « La vague de chaleur de cet été a réduit la taille des légumes. Et la grêle de ce printemps a endommagé la peau de nombreuses variétés de fruits. Une seule petite tache peut suffire à rejeter des fruits parfaitement comestibles. » Selon lui, les producteurs signalent désormais « des millions de kilos de fruits et légumes parfaits » pour lesquels ils ont du mal à trouver des débouchés.

L’organisation sœur néerlandaise No Waste Army mène actuellement une campagne sur le même thème, mais avec « le supermarché le plus tordu des Pays-Bas ». À l’occasion de la Semaine sans gaspillage, un supermarché éphémère ouvrira ses portes à la gare d’Utrecht Centraal, proposant des fruits et légumes que les supermarchés traditionnels rejettent en raison de leur apparence. Cette initiative vise ainsi à sauver 100 000 kilos de nourriture de la poubelle.