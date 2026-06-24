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Écrit par Jorg Snoeck
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Zespri déménage ses kiwis du port de Zeebruges à Flessingue

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Food24 juin, 2026

Zespri réorganise son réseau de distribution européen et quittera le port belge de Zeebruges en 2028. Le fournisseur de kiwis opte désormais pour trois hubs centraux situés aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne. Le trafic sera donc transféré du port d’Anvers-Bruges vers celui de Flessingue.

Trois hubs comme nouvelle colonne vertébrale

Depuis 1984, Zeebruges fait office de principale porte d’entrée européenne pour les kiwis en provenance de Nouvelle-Zélande, mais ce rôle prendra fin d’ici deux ans. Le contrat actuel expirant en 2028, Zespri a décidé, après une analyse approfondie de son réseau européen, de poursuivre ses activités selon une nouvelle organisation.

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