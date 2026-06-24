Zespri déménage ses kiwis du port de Zeebruges à Flessingue

Zespri réorganise son réseau de distribution européen et quittera le port belge de Zeebruges en 2028. Le fournisseur de kiwis opte désormais pour trois hubs centraux situés aux Pays-Bas, en Italie et en Espagne. Le trafic sera donc transféré du port d’Anvers-Bruges vers celui de Flessingue.

Trois hubs comme nouvelle colonne vertébrale

Depuis 1984, Zeebruges fait office de principale porte d’entrée européenne pour les kiwis en provenance de Nouvelle-Zélande, mais ce rôle prendra fin d’ici deux ans. Le contrat actuel expirant en 2028, Zespri a décidé, après une analyse approfondie de son réseau européen, de poursuivre ses activités selon une nouvelle organisation.