Toutes les boutiques en ligne européennes désormais obligées d’avoir un « bouton de rétractation »

À compter du 19 juin 2026, toutes les boutiques en ligne de l’Union européenne devront disposer d’une fonctionnalité de rétractation clairement identifiable dans leur application ou sur leur site web. L’objectif est de permettre aux consommateurs d’annuler leurs achats en ligne aussi facilement qu’ils les effectuent, en un seul clic.

« Annuler l’achat »

Cette mesure, qui découle d’une directive européenne, vise à rendre le droit de rétractation existant plus accessible. Aujourd’hui, les clients doivent encore souvent annuler ou retourner leur achat en ligne via un formulaire, mais cela devrait désormais pouvoir se faire d’un simple clic sur un bouton. Ce bouton doit en outre être librement accessible, sans qu’il soit nécessaire de se connecter au préalable ou de contacter le service client.