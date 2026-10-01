AVA poursuit son programme de rénovation à Roulers

AVA ouvre un nouveau magasin à Roulers et y adopte d’emblée le nouveau concept de magasin de la chaîne. À ce jour, près de 40 % des magasins ont déjà adopté cette nouvelle formule.

21 magasins réaménagés

AVA a déménagé son magasin de Roeselare du numéro 481 au numéro 343 de la Chaussée de Bruges, au sein d’un pôle commercial qui accueille notamment Kruidvat, Torfs, Hunkemöller et Standaard Boekhandel. La surface et l’assortiment ne changent pratiquement pas, mais la véritable innovation réside dans l’expérience client : AVA opte pour un agencement plus ouvert, un point de conseil central et différentes zones d’inspiration comprenant notamment des tables dressées, des bonbons de baptême et des arches de ballons.

Le détaillant a désormais réaménagé 21 de ses 53 magasins selon ce nouveau concept. Cela représente près de 40 % de son réseau. « Un tel déploiement est un travail de longue haleine, mais les réactions des clients sont invariablement positives », déclare le co-PDG Koen Van Weddingen. Le déménagement lui-même s’est transformé en un véritable sprint logistique : en cinq jours, plus de 35 collaborateurs internes et externes ont monté le nouveau magasin, vidé l’ancien site et transféré le stock.

Ce concept vise avant tout à permettre aux clients de découvrir davantage la gamme de produits. Selon M. Van Weddingen, le nouvel aménagement rend les magasins plus clairs et laisse davantage de place au conseil et à l’inspiration. « Grâce à l’image de marque, le nouveau magasin reste reconnaissable et incite surtout les clients à découvrir l’ensemble de la gamme. »

Du magasin au service de décoration

AVA s’efforce parallèlement de développer davantage de services autour de son assortiment en magasin, comme l’a expliqué la co-PDG Fay Van Weddingen lors du Retail Marketing Day. Avec les nouveaux « Styling Services », une équipe spécialisée se charge des décorations pour les fêtes privées et les événements d’entreprise, des compositions florales aux arches de ballons en passant par les tables dressées. L’équipe est également responsable de la décoration des 53 magasins AVA.

À Roulers, les soldes de fin d’année battent déjà leur plein. « Nous constatons que les clients fouillent déjà avec curiosité parmi les articles de Noël. Les décorations de Noël continuent de faire rêver », explique la responsable du magasin, Lies Van Eenoo.