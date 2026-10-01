Les consommateurs belges se méfient de l’IA : le retail reste local et physique

Alors que les détaillants misent pleinement sur l’IA, le commerce social et les canaux de vente numériques, le consommateur belge garde les pieds sur terre (au sens propre). Les magasins restent importants, les recommandations basées sur l’IA ne suscitent guère de confiance aveugle et, surtout, la Flandre, Bruxelles et la Wallonie se comportent de moins en moins comme un marché unique.

D’abord vérifier, ensuite acheter

Même si l’IA fait son apparition partout dans les stratégies de vente au détail, le consommateur belge ne se laisse pas convaincre si facilement pour l’instant. Seuls 49 % déclarent vouloir utiliser l’IA pour rechercher ou acheter des produits, contre 58 % à l’échelle mondiale. C’est ce qui ressort de l’enquête menée par Censuswide auprès de 28 000 consommateurs dans dix-sept pays, dont 2 000 Belges, pour la nouvelle étude «Future Shopper» de VML.