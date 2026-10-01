Faire du shopping sans acheter : que nous apprend l’engouement pour les « sites de dopamine » ?

Des millions de consommateurs remplissent leur panier, passent à la caisse et suivent leur commande — sans jamais rien acheter. Ces sites dits « dopaminergiques » suppriment la transaction du commerce électronique pour ne conserver que le rituel d’achat. Pour les détaillants, cet engouement met en évidence toute la valeur qui se crée avant même de commander.

Des glaces invisibles

Quiconque commande un curry ou une glace sur FoodNeverComes restera éternellement sur sa faim. Ou peut-être pas ? Le client choisit ses plats, passe à la caisse, puis suit un livreur sur la carte. Finalement, ce livreur l’appelle même. Seulement, la commande n’existe pas et le client ne paie rien.