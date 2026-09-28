Hema connaît sa plus forte expansion en Wallonie depuis dix ans

Carla Velghe, Hema







Hema ouvrira cinq nouveaux magasins en Belgique cet automne : trois en Wallonie et deux en Flandre. Parallèlement, l’enseigne rénove des dizaines de magasins existants. L’année prochaine, le magasin phare situé sur le Meir à Anvers fera également peau neuve.

Une expérience d’achat plus chaleureuse

Après l’ouverture d’un premier magasin au Shopping Cora de Woluwe début septembre, Hema ouvrira cet automne trois nouveaux magasins dans d’anciens sites Cora. Il s’agit de la première grande vague d’expansion du détaillant en Wallonie depuis dix ans. Parallèlement, la chaîne ouvre deux nouveaux points de vente en Flandre, à Genk et à Ternat. Le nombre total de magasins Hema en Belgique s’élèvera ainsi bientôt à 114, avec près de 1 000 collaborateurs, indique le communiqué de presse.

Parallèlement, Hema procède également à la rénovation de son réseau de magasins existant. Le nouveau concept de magasin vise à offrir une expérience d’achat plus moderne, plus chaleureuse et plus accessible. Les magasins bénéficieront d’un éclairage tamisé, d’un agencement plus clair et d’une présentation contemporaine de la gamme de produits. D’ici la fin de l’année, le détaillant prévoit d’avoir rénové 30 à 35 magasins en Belgique, ce qui représente environ un tiers de l’ensemble de son réseau belge.

Un potentiel de 150 magasins

L’année prochaine, le magasin situé sur le Meir à Anvers sera également entièrement rénové. Il deviendra un véritable magasin «d’inspiration» avec des espaces «shop-in-shop», un bar de dégustation proposant des «pepernoten», des œufs de Pâques et des mocktails, ainsi qu’une zone équipée de caisses en libre-service, a révélé la directrice nationale Carla Velghe au journal Gazet van Antwerpen. Elle précise également qu’elle entrevoit un potentiel d’environ 150 magasins en Belgique.

Parallèlement, Hema continue d’adapter son assortiment au marché belge. Sur les quelque 30 000 articles, environ 80 % restent identiques à ceux des autres pays, tandis que 20 % laissent place à une différenciation et une optimisation locales. Ainsi, en Belgique, une attention particulière pourra être accordée à des catégories telles que les articles ménagers et les sous-vêtements, ou à d’autres préférences en matière d’alimentation et de produits du quotidien.

« Hema s’est développée grâce à sa gamme de produits conçue en interne, avec pour objectif de les rendre plus beaux, plus pratiques et de meilleure qualité, à un prix abordable. Notre engagement à offrir une qualité durable reste aujourd’hui tout aussi pertinent qu’il y a 100 ans », déclare Carla Velghe. « En rénovant ses magasins et en renforçant son assortiment au niveau local, Hema devient encore plus reconnaissable, plus accessible et mieux adaptée aux attentes des clients belges. »