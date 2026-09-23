L’Europe prévoit une taxe supplémentaire de 2 euros sur les colis non européens

La Commission européenne souhaite fixer à 2 euros la taxe supplémentaire de traitement applicable aux petits colis en provenance de pays hors UE. Cette mesure touche principalement les colis provenant de boutiques en ligne chinoises telles que Shein, Temu ou Alibaba.

Soutenir les services douaniers

Le Parlement européen et les États membres étaient déjà parvenus à un accord plus tôt cette année sur la réforme de l’union douanière, mais la Commission devait encore fixer le montant de la taxe de traitement. La proposition consiste désormais à fixer ce montant à 2 euros. Les États membres et le Parlement européen ont encore un mois pour se prononcer sur cette proposition.

La taxe de traitement, qui entrerait alors en vigueur à partir de novembre, s’ajoute à la taxe à l’importation de 3 euros applicable aux colis d’une valeur inférieure à 150 euros, en vigueur depuis juillet de cette année. Avec cette taxe, l’UE souhaite soutenir les services douaniers européens, qui ne sont pas en mesure de contrôler l’ensemble du flux de colis (5,8 milliards d’unités l’année dernière). Les détaillants européens se plaignent depuis longtemps déjà de la concurrence déloyale exercée notamment par les boutiques en ligne chinoises.