Un nouveau centre de distribution anticipe la poursuite de la croissance de Bol

Le premier pieu du nouveau centre de distribution de la boutique en ligne Bol, à Lelystad, sera enfoncé aujourd’hui. Avec ce site, la plateforme de commerce électronique d’Ahold Delhaize entend se préparer à une nouvelle croissance de ses volumes.

100 000 colis par jour

Situé sur la Charles Lindberglaan à Lelystad, le nouveau centre de distribution aura une superficie d’environ 60 000 m² et sera développé par Intospace. Le prestataire logistique GXO Logistics sera chargé de la conception technique et de l’exploitation quotidienne. C’est ce qu’annonce le détaillant dans un communiqué de presse.

La mise en service du centre de distribution est prévue pour 2028. À pleine capacité, il devrait pouvoir traiter plus de 100 000 colis par jour, avec environ 550 personnes réparties entre les fonctions opérationnelles et administratives.

Réduire au minimum les émissions de CO₂

« Avec cette extension à Lelystad, nous préparons notre réseau logistique à une croissance future. En collaborant avec GXO Logistics, nous augmentons notre capacité et pouvons ainsi continuer à offrir à nos clients et à nos partenaires commerciaux le service auquel ils sont habitués chez Bol », déclare Rogier van Drooge, directeur logistique.

Le nouveau centre de distribution de Lelystad est conçu pour consommer le moins d’énergie possible et réduire au minimum les émissions de CO₂ liées à son exploitation. Des machines d’emballage intelligentes fabriquent des cartons sur mesure. De plus, les articles sont expédiés sans suremballage lorsque cela est possible. Cela permet d’économiser des matériaux d’emballage et de traiter les envois de manière encore plus efficace.