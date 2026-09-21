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Écrit par Pauline Neerman
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Fraude aux retours : une personne sur trois s’y adonne, et presque toutes s’en tirent à bon compte

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Général21 septembre, 2026

Plus d’un tiers des consommateurs avouent avoir déjà abusé de la politique de retour. Les acheteurs britanniques (37 %) sont particulièrement enclins à le faire, tandis qu’un quart des Allemands ont déjà obtenu le remboursement injustifié de colis – ou envisagent de le faire. Pire encore : 98 % de ceux qui tentent leur chance affirment s’en tirer à bon compte.

Les boutiques en ligne sont vulnérables

Porter une tenue une seule fois pour une soirée, puis la renvoyer ? Renvoyer un produit défectueux ou contrefait à la place de l’article neuf reçu ? Ou signaler à tort qu’une commande n’est pas arrivée afin d’obtenir un remplacement ou un remboursement ? Les consommateurs européens savent très bien que ce n’est pas autorisé, mais 27 % d’entre eux reconnaissent néanmoins ouvertement qu’ils abusent des règles de remboursement.

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