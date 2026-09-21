Pourquoi Google Shopping a disparu des résultats de recherche européens

Les boutiques en ligne européennes ont perdu leur visibilité gratuite sur Google Shopping, alors même que les campagnes de fin d’année battent leur plein. Après que l’Europe a rappelé Google à l’ordre, il semble que le moteur de recherche supprime tous les résultats organiques de Shopping. À la place, Google mise fortement sur le commerce basé sur l’IA.

Un mauvais moment pour les retailers

Depuis mercredi dernier, les carrousels de produits situés au-dessus des résultats de recherche disparaissent systématiquement dans (presque) toute l’Europe. C’est ce qu’a découvert Productrise et ce que rapporte Emerce. La veille encore, les annonces Shopping organiques étaient clairement visibles, mais depuis, la visibilité des liens vers les boutiques en ligne est tombée à presque zéro.