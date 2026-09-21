[Opinion] Quand la géopolitique devient un risque lié à la propriété

Six usines, environ sept mille employés et des centaines de magasins. C’est tout ce que Nestlé, Auchan et Leroy Merlin voient aujourd’hui disparaître en Russie. Ce ne sont pas de simples notes de bas de page dans un rapport annuel, mais de véritables actifs matériels, constitués au fil des décennies.

L’échec du modèle « local pour local » ?

Le 17 septembre, Vladimir Poutine a placé les actifs de plusieurs entreprises étrangères sous administration provisoire. Parmi celles-ci figurent les activités russes de Nestlé et d’Auchan, mais aussi des sociétés liées à FM Logistic et à l’ancien Leroy Merlin. Formellement, il ne s’agit pas d’une expropriation, mais pour les entreprises concernées, cela n’est qu’un maigre réconfort. Elles perdent en effet tout contrôle sur leurs biens.