C’est en Europe du Sud et de l’Est que le commerce électronique connaît la plus forte croissance

Le chiffre d’affaires total du commerce électronique européen a augmenté de 7 % l’année dernière, passant de 842 milliards d’euros à 911 milliards d’euros. Bien que toutes les régions affichent une croissance, le rythme a toutefois varié. La réglementation européenne et la concurrence des plateformes internationales restent des sources de préoccupation majeures.

Ralentissement de la croissance prévu

L’Europe occidentale, première région en matière de commerce électronique, a enregistré la plus faible croissance (5 %) et a atteint un chiffre d’affaires de 523,1 milliards d’euros, soit 57 % du chiffre d’affaires européen total. L’Europe du Nord a progressé de 6 % pour atteindre 69,5 milliards, tandis que l’Europe centrale a enregistré une hausse de 8 % pour atteindre 92,9 milliards. La croissance a été la plus forte en Europe du Sud et de l’Est, avec respectivement 11 % et 14 %. Ces chiffres sont tirés du nouveau rapport « 2026 European E-commerce Report » publié par E-commerce Europe et EuroCommerce.