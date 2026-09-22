La bataille du commerce à l’IA fait rage : Amazon bloque l’agent d’achat IA de Meta

Amazon refuse à Muse, le nouvel assistant IA de Meta, l’accès à sa boutique en ligne. Ce conflit illustre la lutte que se livrent les géants de la tech pour conquérir le consommateur (virtuel), mais il fait également peser une menace de fragmentation sur les consommateurs et les commerçants eux-mêmes.

La bataille pour le client robot

Début septembre, Meta a lancé Muse, un assistant IA capable d’effectuer des tâches de manière autonome, notamment faire des achats en ligne et effectuer des paiements. Mais pas chez Amazon : depuis dimanche, les utilisateurs qui tentent d’utiliser Muse sur Amazon.com reçoivent un avertissement indiquant qu’un « agent IA non autorisé » enfreint les conditions d’utilisation, rapporte GeekWire.