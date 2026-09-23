Le premier magasin urbain AVA affiche des résultats supérieurs aux prévisions

Le magasin urbain compact qu’AVA a ouvert fin août dans le centre de Louvain a très bien démarré : les premiers résultats dépassent les attentes, notamment dans le domaine des fournitures de bureau.

Attirer une nouvelle clientèle

À l’exception des magasins de Gand et d’Anvers, AVA est connue pour ses magasins (et parkings) situés en périphérie des centres-villes. Mais depuis peu, l’enseigne teste un nouveau concept de magasin en centre-ville : un premier magasin « City » a ouvert fin août dans la Diestsestraat à Louvain, un emplacement très fréquenté. Le spécialiste belge de la décoration festive et des fournitures de bureau répond ainsi à la tendance de la proximité : « Notre objectif reste le même : être proches de nos clients et facilement accessibles. Mais en 2026, le consommateur interprète cette accessibilité différemment de ce qu’il en était il y a, disons, 10 ans », explique la co-PDG Fay Van Weddingen.

« Tant lors d’études de marché que lors de nos pop-ups éphémères de Noël et d’été à Knokke et Ostende, nous avons remarqué que les clients apprécient énormément de tomber sur AVA au cours de leur circuit habituel de shopping », ajoute Mme Van Weddingen. « En ville, nous touchons en outre un public qui ne possède pas de voiture ou ne l’utilise pas, et pour lequel nos magasins traditionnels situés en périphérie sont donc moins facilement accessibles. Nous constatons, notamment à Louvain, que grâce à ces passages spontanés, nous attirons un nouveau public qui, auparavant, avait plus de mal à trouver le chemin de nos magasins en périphérie. »

« Agréablement surpris »

Les locaux commerciaux situés en centre-ville étant généralement plus compacts, AVA opte pour des choix d’assortiment judicieux dans le cadre du concept « City ». À Louvain, l’accent est principalement mis sur les fournitures de bureau et d’études, complétées par des articles saisonniers et une sélection d’articles de loisirs et de fête. Les clients peuvent commander d’autres articles issus du catalogue complet et se faire livrer, en magasin ou à domicile.

AVA considère la succursale de Louvain comme un test important. Si les réactions et les chiffres restent positifs, le détaillant n’exclut pas de déployer le concept « City » dans d’autres villes-centres belges à l’avenir. « Après ces premières semaines, les réactions des clients sont particulièrement positives. Ils sont agréablement surpris de trouver AVA en centre-ville et y entrent par curiosité pour flâner. C’est exactement ce que nous avions prévu. Les premiers résultats dépassent nos attentes, notamment en matière de fournitures de bureau. »