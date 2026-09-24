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Écrit par Stefan Van Rompaey
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Amazon livre plus rapidement aux Pays-Bas

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Général24 septembre, 2026

Les clients d’Amazon.nl résidant dans la Randstad néerlandaise peuvent recevoir le jour même les commandes passées avant 15 heures. Le détaillant souhaite étendre ce service de livraison rapide à d’autres régions.

Livraison entre 18 h et 22 h

Amazon a repoussé à 15 h l’heure limite pour les commandes livrées le jour même. La livraison a lieu le jour même entre 18 h et 22 h. Plus de 25 000 produits sont disponibles. Ce service amélioré est d’ores et déjà accessible aux clients de la Randstad et Amazon prévoit de l’étendre à d’autres régions des Pays-Bas au cours des années 2027 et 2028. Pour les membres Prime, le service est gratuit pour les commandes supérieures à 20 euros ; les non-membres Prime paient 4,99 euros.

Le lancement du nouveau service « Same-Day Delivery » dans la région fait suite à l’ouverture d’un nouveau centre de distribution à Waddinxveen, exploité par le prestataire logistique Dragonfly. Il s’inscrit également dans le prolongement direct de l’investissement de plus de 1,4 milliard d’euros réalisé par Amazon aux Pays-Bas pour la période 2025-2027.

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