Amazon livre plus rapidement aux Pays-Bas

Les clients d’Amazon.nl résidant dans la Randstad néerlandaise peuvent recevoir le jour même les commandes passées avant 15 heures. Le détaillant souhaite étendre ce service de livraison rapide à d’autres régions.

Livraison entre 18 h et 22 h

Amazon a repoussé à 15 h l’heure limite pour les commandes livrées le jour même. La livraison a lieu le jour même entre 18 h et 22 h. Plus de 25 000 produits sont disponibles. Ce service amélioré est d’ores et déjà accessible aux clients de la Randstad et Amazon prévoit de l’étendre à d’autres régions des Pays-Bas au cours des années 2027 et 2028. Pour les membres Prime, le service est gratuit pour les commandes supérieures à 20 euros ; les non-membres Prime paient 4,99 euros.

Le lancement du nouveau service « Same-Day Delivery » dans la région fait suite à l’ouverture d’un nouveau centre de distribution à Waddinxveen, exploité par le prestataire logistique Dragonfly. Il s’inscrit également dans le prolongement direct de l’investissement de plus de 1,4 milliard d’euros réalisé par Amazon aux Pays-Bas pour la période 2025-2027.